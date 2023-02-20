الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب بطعنة نافذة فى الصدر لمشادة كلامية بالمطرية

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه طعنًا في المطرية بسبب مشادة كلامية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية، إخطارًا من مستشفى المطرية العام، يفيد وصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر ووفاته في أثناء محاولة إنقاذ حياته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "يونس. م. ع" 25 سنة، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه والمتهم، وتطورت إلى تسديد الأخير طعنة نافذة في الصدر للمجني عليه، وتابعت التحريات بأنه على الفور، جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى المطرية العام لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مقتل شاب مشادة كلامية المطرية الطب الشرعي الجثه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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