الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال» تطالب بخريطة عقارية وتسويقها خارجيا لاستقطاب مستثمرين جدد

رجال الاعمال
رجال الاعمال

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية حاليا تتطلب أفكار خارج الصندوق في تنشيط حركة الاستثمار بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وأضاف أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن هناك فرص قوية لنمو القطاع العقاري بشكل عام ولا بديل عن البحث عن فرص قوية لتصدير العقار خاصة في الدول العربية والخليجية بشكل خاص التي حققت عوائد اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير مما جعلها تحقق فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارها في مشروعات اقتصادية خارج محيطها ونحن في مصر لدينا استثمار عقاري متميز ويحقق فرص كبيرة في النمو نتيجة للبنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز.

وأشار داكر عبد اللاه إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة لتصدير العقار تعتمد على حزمة من الإجراءات المحفزة منها منح الإقامة العقارية لمن يتملك عقار في مصر وكذلك التوسع في إقامة معارض عقارية مصرية بهذه الدول وتقديم تسهيلات لتملك الأراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عقارية عليها وإعداد خريطة عقارية واضحة تشمل خطة ورؤية الدولة في التوسع العمراني ويتم تسويق هذه الخريطة خارجيا على غرار الخريطة الاستثمارية والصناعية.

داكر عبد اللاه يدعو للتوسع في الاستثمار الفندقي والسياحي للوصول الى 30 مليون سائح سنويا

ونوه داكر عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في المشروعات العقارية التجارية والإدارية من مولات وفنادق ومنتجعات سياحية لتتماشي مع خطة الدولة في الوصول لـ30 مليون سائح سنويا في مصر خلال الفترة القادمة وهذا يتطلب إنشاء المزيد من الغرف الفندقية التي تستوعب هذه الإعداد وهذا الاستثمار يمكن التسويق له خارجيا بشكل قوي لأننا في مصر في احتياج إليه بشكل كبير.

وذكر داكر عبد اللاه أن هناك دور مهم في ضرورة عقد شراكات مع مستثمرين عرب وأجانب في مثل هذه المشروعات من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية في هذا المجال وكذلك ضخ استثمارات أجنبية في السوق المصري وخبرات الإدارة والتشغيل العالمية.

وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي في مصر له فرص كبيرة في مصر حاليا بالتزامن مع خطة الدولة وكذلك ما تقوم به من ترويج سياحي متميز وتعدد الأنماط السياحية الجاذبة لكل راغبي السياحة والسفر.

ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة عقد تحالفات اقتصادية بين المطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات المختلفة لتوسيع نطاق الملاءة المالية لاي مشروع والبعد عن التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الحالية.

رجال الاعمال خريطة عقاري استراتيجية واضحة استقطاب مستثمرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

ضبط شخصين يشتبه في تورطهما بقتل عامل الديلفري بالغربية

فى ظل خطر الحرب.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الحيلة الأمنية لتأمين بايدن فى كييف

وزير الكهرباء يستقبل رئيس مجموعة المساع السعودية لبحث الاستثمار في مصر

«القومية لرصد الزلازل» تؤكد عدم تسجيل اهتزازات أرضية فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل