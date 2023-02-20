محافظ الغربية يتفقد عددًا من المحاور المرورية الجديدة بمركز طنطا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في إنشاء الطرق والمحاور المرورية الجديدة إلى جانب توسعة الطرق الرئيسية ووضع الإرشادات المرورية، وذلك لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد عدد من الطرق التي يتم إنشاؤها وتوسعتها، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمهندس أحمد عابد، رئيس هيئة الطرق بالغربية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال توسعة جانبي الطريق الزراعي "طنطا- القاهرة" من نهاية كوبري المحلة وحتى مدخل ميت حبيش، إلى جانب أعمال توسعة ورصف مدخل طنطا بداية من أول طريق "طنطا- المحلة" وحتى منطقة المرور.

كما تفقد المحافظ طريق ميت حبيش البديل، والذي يعد محورًا مروريًا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، وذلك بطول 1800 متر.

وعقب الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا بحضور مدير مديرية الري ومدير مرور الغربية، لمناقشة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة ووضع مقترحات للاتجاهات المرورية.

رافق المحافظ، خلال جولته، المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، والمهندس علي سالم، مدير مديرية الطرق بالغربية.

كما تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة داخل قرى مركزي بسيون والمحلة الكبرى، حيث قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة المحلة بصيانة 18 عامود إنارة بمدخل قرية محلة حسن وصيانة 15 عامود إنارة بشوارع قرية صفط تراب، إلى جانب صيانة 25 عامود إنارة بمدخل قرية بطينة، كما تمت صيانة 15 عامود إنارة على طريق كفر فيالة، وصيانة 12 عامود إنارة على الطريق الدائري.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بأعمال الصيانة الدورية لعدد 28 عامود وكشاف إنارة عامة بمنطقة مركز الشرطة والشوارع المحيطة.