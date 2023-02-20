الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالحسابات الفلكية.. موعد غرة شهر شعبان 1444

شهر رمضان
شهر رمضان

ما إن يحّل شهر رجب على المسلمين حتى ينتظر الجميع حلول شهر شعبان استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، إذ ينتظر جميع المسلمون حول العالم هذا الشهر المبارك لإقامة الشعائر المختلفة التي تقربهم من الله، فلشهر رمضان مكانة عظيمة في نفوس المسلمين.

موعد غرة شهر شعبان 1444

على مدار الساعات الماضية، كثرت عمليات البحث على موعد شهر شعبان، خاصة وأن هذا الشهر أيضًا تُقام فيه بعض العبادات التي تقرب المسلمين أكثر من الله.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا، مؤكدة أن هلال شهر شعبان ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير، والذي يعد "يوم الرؤية".

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موعد أول ايام شهر شعبان 2023

الحسابات الفلكية قالت إن الهلال الجديد يبقى لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس "يوم الرؤية" في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "16 -  19" دقيقة.

يبقى الهلال الجديد في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدد تتراوح بين "11 - 29 دقيقة"، أي أن غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكيًا غدًا الثلاثاء الموافق  21 فبراير 2023 .

التقويم الهجري 1444

يعتمد التقويم الهجري كنظام على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

يعتمد التقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة.

التقويم الهجري أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول "24 سبتمبر عام 622م" مرجعا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

استقبال شهر رمضان التقويم الهجري الحسابات الفلكية شهر شعبان 1444 موعد غرة شهر شعبان موعد غرة شهر شعبان 1444

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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