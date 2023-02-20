تحرك برلماني بشأن انفجار مواسير مياه الشرب في بولاق الدكرور

أعلنت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، بشأن انفجار مواسير مياه الشرب في بولاق الدكرور.

وأوضحت “ أبو شقرة ” فى طلبها أن المواطنون يعانون كثيرا في منطقة ترعة عبد العال ٢ بدائرة بولاق الدكرور من الذعر بسبب كسر في ماسورة مياه الشرب العمومية، مما أدى إلى غرق المنطقة، إلى جانب تصدع العديد من المنازل التي تهدد بانهيار بعض العقارات بسبب تدفق المياه أو إزهاق أرواح المواطنين إذا حدث ماس كهربائي.