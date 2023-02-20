هل عدوى كورونا توفر حماية ضد الإصابة مرة أخرى لمدة 10 أشهر؟.. مختص يوضح

أوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، مدى صحة الدراسة التي تشير بأن عدوى كورونا توفر حماية قوية ضد الإصابة مرة أخرى لمدة 10 أشهر، قائلاً:" إن الدراسة بها جزء إيجابي وهو هل بعد التعافي يمكن الاعتماد على المناعة القادمة من التعافي وليست اللقاحات أم لا؟"

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الدراسة شملت 65 بحثا سابقا، لافتاً إلى أنه في مقدمة كل الدراسات توجد حماية جيدة من دخول المستشفيات والوفيات من كل متغيرات كورونا، وأوميكرون أقل بنسبة قليلة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحماية من الإصابات المتوسطة والخفيفة نسبتها قليلة، معقبا: "ليس مهم أن تحدث إصابة من خفيفة إلى متوسطة، المهم ألا يحدث تفاقم في الإصابة لدخول المستشفى وحدوث وفيات".

وأوضح أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إذا جاءهم الإصابة الأولى، فلا يمكن الانتظار حتى حدوث تعافي، لأنهم يعتبروا الفئات التي تحدث من بينهم وفاة، لافتاً إلى أنه يوجد حالات وفاة تحدث وهي غير قليلة حيث يوجد في آخر شهر حوالي 64 ألف حالة وفاة، ومعظمهم من هذه الفئة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص التي تذهب مضادات الأجسام بعد التعافي بشهر، ومنهم من تختفي مضادات الأجسام بعد 3 أشهر، ومنهم من تحتفظ أجسامهم بالمناعة الناجمة عن التعافي لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة.