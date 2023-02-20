الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمير حدود داعش: الإخوان وحازمون شكلوا الرافد الأساسي لتنظيم أحرار الشام

أمير حدود داعش تنظيم
أمير حدود داعش تنظيم أحرار الشام

كشف هيثم عبد الحميد، والمعروف تنظيميا باسم “أمير حدود داعش”، عن أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وجماعة حازمون، شكلوا الرافد الرئيسي الهام لتنظيم أحرار الشام في سوريا.

وأوضح أمير حدود داعش، خلال شهادته حول التنظيمات الإرهابية المسلحة، مع الإعلامي أحمد الدريني على قناة الوثائقية: “أن جبهة أحرار الشام كانت أكثر التنظيمات الجاذبة للمصريين، وأكثر توجها إليها، وأن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وجماعة حازمون كانوا من أكثر الروافد التي شكلت التنظيم، خاصة وأن التنظيم كان يتلقي دعما دعائيا من جماعة الإخوان المسلمين، دفعت الكثيرين من التيار الوسيط مثل حازمون أو الإخوان للإنضمام إلي تنظيم أحرار الشام، حتي أن أكثر أعضاء تنظيم أحرار الشام كان من المصريين. إلا أنني أنضممت إلي جبهة النصرة في مايو 2013”.  

ــ خطاب مرسي بمؤتمر نصرة سوريا أعطي غطاء سياسي وأمني

ولفت هيثم عبد الحميد، أمير حدود داعش، إلى أن مؤتمر نصرة سوريا الذي عقد باستاد القاهرة، حسم تردد من أرادوا السفر إلى سوريا، لافتا إلى أن هذا المؤتمر أثر عليى الداخل المصري أكثر مما أثر على الداحل السوري، حيث شجع الآخرين على الانضمام للثورة المسلحة في سوريا، وفي هذا الوقت وبعد مؤتمر نصرة سوريا كل من كان مترددا في السفر إلى سوريا حسم أمره وعزم على السفر، ومن كان متخوف الخوف ذهب؛ لأن خطاب مرسي خلال المؤتمر أعطي غطاء أمني وسياسي لكل من أراد السفر إلى سوريا.

وأوضح أنه بجانب الغطاء الأمني والسياسي لخطاب مرسي، كان هناك الغطاء العقائدي، ففي المؤتمر كان شيوخ السلفية أمثال الشيخ محمد عبد المقصود، ومحمد حسان، وياسر برهامي وغيرهم، ممن وفروا الغطاء العقائدي والفقهي للشباب للانضمام للتنظيمات الجهادية في سوريا ممن يدعمونهم إيديولوجيا.

وحول كيفية حصول المنضمين إلو الجبهات الإرهابية في سوريا على الغطاء الأمني، أوضح “عبد الحميد”: “كان الشباب المنضمين لهذه التنظيمات، يذهبون إلى سوريا شهر أو شهرين ومن ثم يعودون ثانية إلى مصر، ولم يكن أحد يتعرض لأية مضايقات أمنية، بل يعودون ثانية إلى سوريا”.    

أمير حدود داعش الإخوان المسلمين وحازمون شكلوا الرافد الأساسي لتنظيم أحرار الشام جبهة النصرة

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