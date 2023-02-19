الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى محمد يشارك فى هزيمة نانت أمام لانس بالدورى الفرنسى

لانس
لانس

خسر فريق نانت أمام مضيفه لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بلوار دولولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج آن" موسم 2022-2023.

افتتح ماكادو التسجيل لـ لانس بهدف في الدقيقة 34، أعقبه زميله توماسون بهدف ثان في الدقيقة 36.

وأحرز مولويت هدف نانت في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة موسيس سيمون.

وسجل تراوري لاعب نانت، الهدف الثالث لـ لانس في الدقيقة 70، ليحسم اصحاب الأرض نقاط الانتصار لصالحهم.


تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد المحترف المصري مصطفى محمد بشكل أساسي مع فريقه، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63 بزميله أندي ديلورت.

وجاء تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: كورشيا، جواو فيكتور، جيروتو، جوين هاجام.

وسط الملعب: تراوري، موتوسامي، سيسوكو.

خط الهجوم: مولويت، مصطفى محمد، موسيس سيمون.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: ريمي ديسكامبس، سينتونزي، دياز، تشيرفيلا، لودوفيتش بلاس، دوكيت، كوكو، جويساند، أندي ديلورت.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف فريق نانت منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي، مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 24 مباراة مع نانت الفرنسي في جميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف حتى الآن.

وتعادل فريق نانت الفرنسي مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.
 

نانت الدوري الفرنسي لانس مصطفى محمد مصطفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«أمير حدود داعش»: لم أتعرض لأى إجبار لإجراء الحوار وأريد الإفادة بشهادتى

«لا نبرئ أحداً».. الباز يكشف حقيقة مخالفات نقابة الفنانين التشكيليين بالمستندات

أبرزهم حسان والحوينى.. 4 شيوخ أثروا فى فكر أمير حدود داعش

إزالة وإيقاف 7 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

رفع 1545 طن مخلفات وتحرير 80 محضر إشغال طريق ببني مزار بالمنيا

بث مباشر الفيلم الوثائقى أدهم الشرقاوى على قناة الوثائقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»