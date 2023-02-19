مصطفى محمد يشارك فى هزيمة نانت أمام لانس بالدورى الفرنسى

خسر فريق نانت أمام مضيفه لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بلوار دولولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليج آن" موسم 2022-2023.

افتتح ماكادو التسجيل لـ لانس بهدف في الدقيقة 34، أعقبه زميله توماسون بهدف ثان في الدقيقة 36.

وأحرز مولويت هدف نانت في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة موسيس سيمون.

وسجل تراوري لاعب نانت، الهدف الثالث لـ لانس في الدقيقة 70، ليحسم اصحاب الأرض نقاط الانتصار لصالحهم.



تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد المحترف المصري مصطفى محمد بشكل أساسي مع فريقه، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63 بزميله أندي ديلورت.

وجاء تشكيل نانت لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: كورشيا، جواو فيكتور، جيروتو، جوين هاجام.

وسط الملعب: تراوري، موتوسامي، سيسوكو.

خط الهجوم: مولويت، مصطفى محمد، موسيس سيمون.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: ريمي ديسكامبس، سينتونزي، دياز، تشيرفيلا، لودوفيتش بلاس، دوكيت، كوكو، جويساند، أندي ديلورت.



ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف فريق نانت منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي، مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 24 مباراة مع نانت الفرنسي في جميع البطولات هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف حتى الآن.

وتعادل فريق نانت الفرنسي مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

