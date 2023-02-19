الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تتعهد بتقديم مساعدات لمنكوبي الزلزال في تركيا بـ100 مليون دولار

زلزال
زلزال

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، خلال زيارة لتركيا عن مساعدات إضافية بمائة مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال الذي أودى بنحو 45 ألف شخص في الأراضي التركية والسورية.

ووصل وزير الخارجية الأميركي الذي حطّت طائرته في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا، إلى البلاد وافدا من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، في زيارة يسعى من خلالها لتأكيد دعم الولايات المتحدة لحليفتها التي دمّرها زلزال، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وانطلاقا من هذه القاعدة يتم نقل المساعدات الإنسانية، خصوصا الأمريكية، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير وبلغت شدّته 7,8 درجات.

واستقل بلينكن مروحية أقلعت من القاعدة الجوية في جولة تفقدية لمحافظة هاتاي المدمّرة في جنوب شرق تركيا.

والزلزال هو أسوأ كارثة تواجهها تركيا المعاصرة، وقد أسفر عن مقتل 40 ألفا و689 شخصا على الأراضي التركية.

وقال بلينكن "حين نرى حجم الأضرار وعدد المباني وعدد الشقق وعدد المنازل التي دمّرت، (ندرك) ضرورة بذل جهد هائل لإعادة الإعمار، ونحن ملتزمون بذل هذا الجهد".

وتابع: "نضيف مئة مليون دولار لتقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة إليها".

وأفادت مصادر أمريكية بأن وزير الخارجية سيلتقي مسؤولين عسكريين وإنسانيين يتولّون تنسيق عمليات توزيع المساعدات الأميركية على ضحايا الكارثة.

عصر الأحد، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.

اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الزلزال الذي ضرب سوريا أيضا، نشرت الولايات المتحدة عددا من فرق البحث والإنقاذ ضمت نحو مئتي عنصر، وحرّرت دفعة من مساعدات إنسانية بـ85 مليون دولار.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مليون دولار الأراضي التركية الزلزال منكوبي الزلزال المانيا

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