الشوط الأول.. تعادل سلبى بين مصر وموزمبيق فى افتتاح أمم إفريقيا للشباب

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة مصر وموزمبيق، في افتتاح نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وجاء الشوط الأول، متوسط المستوى، مع أفضلية نسبية لمنتخب مصر، الذي هدد مرمى موزمبيق، بعدة فرص للتهديف.

بدأ منتخبنا الشوط الأول بشكل جيد مع ضغط هجومي على أمل خطف هدف مبكر.

أولى المحاولات الهجومية لمنتخب مصر كانت في الدقيقة الخامسة، بعدما سدد أحمد عبدالرحيم «إيشو» كرة قوية «لوب» من ناحية اليمين، لتمر فوق من الحارس وتصطدم بالقائم الأيمن، لتضيع فرصة محققة للتقدم من جانب منتخبنا.

الدقيقة الرابعة عشرة، نفذ ماجد هاني ركلة حرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع موزمبيق أبعدها عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 21، أرسل كريم الدبيس كرة عرضية من ناحية اليسار، فشل مدافع موزمبيق في التعامل معها وكاد أن يسكنها في شباك فريقه بالخطأ، لكن الحارس الموزمبيقي أبعدها لركنية.

الدقيقة 26، رأفت خليل يمر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية أبعدها دفاع موزمبيق إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 32، ألغى الحكم هدفًا لمنتخب موزمبيق بداعي التسلل على إديسون ماكوالا.

وبدأ منتخب مصر للشباب مباراة موزمبيق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أحمد رضا، عمر فايد، عبدالرحمن رشدان، محمد فارس

خط الوسط: ماجد هاني، كريم الدبيس، خالد عوض

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم إيشو، بلال مظهر، رأفت خليل

وجاءت دكة البدلاء، على النحو التالي:

أحمد نادر، طارق علاء، أحمد جمال، يوسف حسن، إياد العسقلاني، عبدالرحمن جودة، محمود مرسي، محمد عبدالسلام، أحمد عبدالحميد، يوسف العزب.