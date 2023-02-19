«نشرة الحوادث».. إعدام متهمي «ضحية الآيفون».. وقرار دعوى «صفقة لاعبي الزمالك»

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة الحوادث

حيث شهدت محكمة القضاء الإداري هتافات وحشود لمرتضى منصور بمجلس الدولة: «الأسد وصل» وأسدلت محكمة جنايات المحلة الستار بالإعدام شنقًا على المتهمين بقتل «ضحية الآيفون».

المحكمة تعيد المرافعة في قضية «صفقة لاعبي الزمالك»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الطاهر، إعادة الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين - ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة- للمرافعة من جديد وإحالتها لهيئة المفوضين وتحديد جلسة 5 مارس لإعادة المرافعة.

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القبض على هارب من 91 سنة سجن في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية في مدينة نصر.

وتبين ضبط أحد الأشخاص، والمحكوم عليه في 52 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا “تبديد، استيلاء، نصب، شيك”، بإجمالي مدد حبس بلغت 91 سنة و6 أشهر، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

إعدام المتهمين بقتل «ضحية الآيفون» في المحلة

قضت محكمة جنايات المحلة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا على المتهمين بقتل الطفل «يوسف مصطفى ناجي سليمان»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والمعروف إعلاميًا بـ«ضحية الآيفون».

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى.

تضمن قرار الإحالة للجنايات أن المتهمين «م. م» و«ع. م»، قد قتلا يوسف ناجي «طالب، 14 عامًا»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

الداخلية تحرر 354 محضرا لمحلات مخالفة بسبب ترشيد الكهرباء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 354 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حريق غرفة مولدات كهرباء بمزرعة في الشيخ زايد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب بغرفة مولدات كهرباء داخل مزرعة بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل غرفة مولدات كهرباء داخل مزرعة بالكيلو 76 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.