مرتضى منصور: «أمير ابنى ملوش علاقة بالصفقات.. ومحدش يعرف يكسبنى فى الانتخابات»

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الطاهر، نظر دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يطالب فيها بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين.

وقال مرتضى منصور- قبل انعقاد الجلسة- إن جميع اللاعبين كانوا باختيار فيريرا المدير الفني للفريق، وليس باختيار ابنه أمير مرتضى.

وأضاف: «مجلس الإدارة في القانون يستمر 4 سنوات ، وبقول أهه مفيش حد يعرف يكسبني في نادي الزمالك».

وتابع أنه وفّر كل ما يحتاجه فيريرا من صفقات ولاعبين كان بحاجة إليهم.

وقال إنه عضو عامل بنادي الأهلي بحكم القانون، حيث أقام دعوى بعد شطب عضويته من نادي الأهلي وحكم فيها لصالحه، فهو عضو بنادي الأهلي منذ السبعينيات حينما كان وكيلًا للنائب العام، ولا يزال محافظًا على عضويته إلى الآن وقال: «أنا معجون زمالك.. لكني بحترم نادي الأهلي، ما هو مش نادي إسرائيلي».

وأكد مرتضى منصور أحقيته في عضوية نادي الأهلي بقرار نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، كاشفًا عن تفاصيل إلغائها في 2007 من قبل محمود الخطيب، لكنه لجأ إلى مجلس الدولة وحصل على حكم نهائي بأحقيته في الحصول عليها.

وتابع أن اتحاد الكرة تعسف في استخدام سلطاته تجاه قيد صفقات الزمالك الجديدة، وأن لجنة التظلمات ستنصف النادي في قيد اللاعبين، وأن اتحاد الكرة أدخل نفسه في أزمة مع نادي الزمالك ويريد الخروج من تلك الأزمة وأنا أساعد النادي في محاولة للخروج من الوضع الراهن، فهناك فرصتان لقيد صفقات الزمالك الجديدة اليوم وغداً، من خلال حكم القضاء الإداري بتمكينه من قيد اللاعبين، وكذلك انعقاد لجنة التظلمات غدا.

وخاطب «مرتضى منصور» جماهير الزمالك قائلًا لهم: «الجماهير المحترمة هي اللي تقف مع فريقها في مكسب وخسارة، وهناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي - مرتزقة- من منافسيه على رئاسة النادي، وهما صفحتين معروفين أنهم بيقبضوا عشان يشوهوا صورة النادي طول الوقت ويهدوه».

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.