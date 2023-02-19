أحمد بدران يكشف رؤية القيادة السياسية لتنشيط السياحة

تحدث الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، عن رؤية القيادة السياسية في تنشيط السياحة وجاءت عن طريق تأسيس بنية تحتية ضخمة لتعظيم تلك الرؤى، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة السياحية الموضوعة هي استقطاب أكثر من 30 مليون سائح خلال عام 2023.

وقال خلال لقائه على قناة TEN الفضائية، إن زيادة عدد المحاور وتمهيد الطرق يساعد على تقليل المدة الزمنية في الرحلة بجانب ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب من خلال المحاور الجديدة والكباري الجديدة من القطار السريع والمانرويل والقطار الترددي، مما أدى إلى تيسير عملية الانتقال بشكل كبير.

وأشار إلى أن مصر كانت ترد على شائعات من كثرة بناء طرق ومحاور جديدة وتحديث وتجديد البنية التحتية بكلمة السر “السياحة أولا” فالسياحة من أهم روافد الدخل القومي وهي مصدر هام للعملة الصعبة، كما أن مصر لديها ثراء الأثري والزخم المتواجد على أرضها وتنوع الآثار من مصري قديم إلى يوناني روماني إلى بيزنطي إلى إسلامي حتى العصر الحديث لأسرة محمد علي تستحق أن تكون هناك سياحة بثقل مصر.

وتابع أن وزارة السياحة عملت على تذليل بعض التحديات في القطاع السياحي وزيادة عدد الغرف السياحية؛ متابعا أن التطور الذي حدث في البنية التحتية يساعد على وضع رحلات سياحية برية جديدة لم تكن موجودة قبل، مختتمًا أن مصر تشارك في جميع المعارض السياحية العالمية منذ فترة قليلة مثل "معرض سياحي بإسبانيا وآخر في برلين بألمانيا والهند" معلقًا “لأن مصر من أعظم الدول السياحية في العالم”.