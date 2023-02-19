الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هتافات وحشود لمرتضى منصور بمجلس الدولة: «الأسد وصل» (فيديو)

هتافات وحشود لمرتضى
هتافات وحشود لمرتضى منصور

رصدت عدسة “الدستور” لحظة وصول المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى مجلس الدولة؛ لنظر دعوى قيد 3 لاعبين، جدد ضد اتحاد الكرة، وسط هتافات: “الأسد وصل”.

كان وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لنظر الدعوى المقامة منه للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كلًا من: وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
 


وقالت الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من اللاعبين بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون فيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ولفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون فيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".

الدستور مجلس الدولة دعوى قيد الأسد وصل اتحاد الكرة

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وائل لطفي

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