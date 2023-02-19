موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني 2023

ستُذاع مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

معلق مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني 2023

من المنتظر أن يتولى المعلق "خليل البلوشي"، مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لمواصلة نغمة الانتصارات المحلية، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فياريال بهدف نظيف، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، قبل أن يقع في فخ التعادل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-2، في ذهاب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

في المقابل، يرغب فريق قادش في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة إيقاف قطار انتصارات برشلونة.

ويدخل فريق قادش هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-4، قبل أن يتغلّب على جيرونا بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة.

بينما يتواجد فريق قادش حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة.