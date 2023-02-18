برشلونة يخطط لضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتى فى الصيف

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن صفقة مميزة من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يفكر في التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يعتبر برناردو سيلفا بمثابة "حلم" للفريق في الصيف المقبل، لتدعيم خط وسط الميدان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تشافي كان يريد الحصول على خدمات برناردو سيلفا منذ الصيف الماضي، قبل أن يصرف برشلونة النظر عن إتمام الصفقة؛ بسبب المقابل المادي الكبير.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مانشستر سيتي حدد سعر بيع برناردو سيلفا في الصيف الماضي، مقابل 80 مليون يورو، الأمر الذي جعل برشلونة ينسحب من الصفقة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة مانشستر سيتي بعد موسمين، أي في صيف 2025.

وشارك برناردو سيلفا في 33 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات في الموسم الحالي 2022/ 2023، سجل خلالهم هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش، غدًا الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 48 نقطة.