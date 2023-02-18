السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برشلونة يخطط لضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتى فى الصيف

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن صفقة مميزة من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يفكر في التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يعتبر برناردو سيلفا بمثابة "حلم" للفريق في الصيف المقبل، لتدعيم خط وسط الميدان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تشافي كان يريد الحصول على خدمات برناردو سيلفا منذ الصيف الماضي، قبل أن يصرف برشلونة النظر عن إتمام الصفقة؛ بسبب المقابل المادي الكبير.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مانشستر سيتي حدد سعر بيع برناردو سيلفا في الصيف الماضي، مقابل 80 مليون يورو، الأمر الذي جعل برشلونة ينسحب من الصفقة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة مانشستر سيتي بعد موسمين، أي في صيف 2025.

وشارك برناردو سيلفا في 33 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات في الموسم الحالي 2022/ 2023، سجل خلالهم هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش، غدًا الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 48 نقطة.

برشلونة برناردو سيلفا سيلفا مانشستر سيتى الميركاتو الصيفي الدوري الاسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق شقتين ومنزل فى الجيزة

قبل مبارة الأهلى والهلال.. تردد القنوات الناقلة لدورى أبطال إفريقيا 2023

«مارست مع عشيقى المتعة الحرام».. نص الاعترافات التى قادت قاتلة أمها ببورسعيد للإعدام

وزيرة التضامن: متطوعو الهلال الأحمر طرقوا أبواب 3 ملايين شخص فى أنحاء العالم

«ستتحملون المسئولية وستسألون».. أمريكا تتوعد روسيا أمام مؤتمر ميونخ

وزيرة التضامن: نعمل على حماية المتضررين من الأزمات الاقتصادية المتتالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب