الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات سابقة بينهم.. المشدد 5 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص آخر ببلبيس، بسبب خلافات سابقة بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 11013 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3825 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين "ع. ع. أ. ع"، 24 سنة، و"ع. س. ع. ا"، 27 سنة، مقيمين في مركز بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 19 نوفمبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة بلبيس قد شرعا في قتل المجني عليه "س. م. س. ا"، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بسبب خلافات ومشاجرة سابقة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء (سنج) وتربصوا له، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالأسلحة التي أعدوها سلفًا خصيصًا لذلك الغرض محدثين ما به من إصابات.

الشرقية قتل الشروع في قتل المشدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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