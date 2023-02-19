الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا ترسل 25 ألف طن من القمح لكينيا و5 آلاف إلى إثيوبيا

قمح
قمح

 قال وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني ميكولا سولسكي، اليوم الأحد، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إنه يجرى حاليًا تحميل ناقلة بضائع سائبة بحمولة 25 ألف طن من القمح في ميناء تشورنومورسك، حيث ستبحر قريبًا إلى جمهورية كينيا كما سيتم إرسال 5000 طن من القمح إلى إثيوبيا.

وقال سولسكي إن تنفيذ برنامج الحبوب من أوكرانيا يكتسب زخمًا، في حين قام السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية سلوفينيا لدى أوكرانيا توماش مينسين والسفير فوق العادة والمفوض للجمهورية التشيكية لدى أوكرانيا راديك ماتولا بزيارة ميناء تشورنومورسك برفقة وزير السياسة الزراعية الأوكرانية ووزير الغذاء الأوكراني.

وفرة المحاصيل وزيادة المنافسة تؤديان إلى انخفاض أسعار القمح بالأسواق العالمية

وتشهد أسعار القمح انخفاضًا في الأسواق العالمية، حيث وفرة المحاصيل الروسية والأسترالية واحتدام المنافسة في تجاهل لصخب الحرب في أوكرانيا.

وانخفض العقد الآجل المعياري للقمح الأحمر الشتوي الناعم المدرج في بورصة شيكاغو الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، أي منذ أكثر من 27 شهرًا.

في السوق الأوروبية، انخفض سعر هذه الحبوب إلى ما دون 290 يورو للطن على بورصة يورونكست الإلكترونية الأربعاء.

وقال مايكل زوزولو رئيس شركة "جلوبال كوموديتي أناليتيكس أند كونسالتنج"، "الأسعار تنخفض في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب روسيا والهند وأستراليا".

فمحصول روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، كان ممتازًا وفازت لتوها بمناقصة مصرية جديدة.

وبعد روسيا، تتوقّع أستراليا محصولًا قياسيًا (حوالى 40 مليون طن) والهند متفائلة بشأن محصولها المقبل، مستفيدة من الظروف المناخية المواتية.

كذلك، يتوقع بعض المحللين مراجعة في مارس للحظر الذي فرضته نيودلهي في مايو على صادرات القمح بعد موجة حر مدمرة.

وتدخل السوق الأمريكية فكرة أن الهند وأستراليا "يمكنهما فرض سعر منخفض بما يكفي للسيطرة على جزء جيد من سوق التصدير"، وفقًا لزوزولو.

أوكرانيا القمح كينيا 5000 طن إثيوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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