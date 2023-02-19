المنسق الإعلامى لمنتخب الشباب يكشف تفاصيل الاستعداد للقاء موزمبيق

كشف حاتم رضا، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب، استعدادات المنتخب للقاء موزمبيق في كأس أمم أفريقيا، قائلاً: "إن الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وهناك حالة تركيز مرتفعة لدى اللاعبين".

وأضاف حاتم رضا خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل اللاعبين والجهاز الفني مقدر للمسؤولية، ويدرك مدى أهمية البطولة التي تقام على أرض مصر.

وأشار إلى أن اللاعبين يشعرون بأنها بطولة مهمة جدًا وأنها ستفرق معهم بشكل شخصي، حيث تعتبر بطولة مؤهلة لكأس العالم، كما أنه يوجد متابعة كبيرة جدًا من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ويلتقي منتخب الشباب نظيره الموزمبيقي في الرابعة عصر غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وخاض منتخب الشباب بعد ظهر اليوم مرانه الختامي على ملعب استاد الكلية الحربية، استعدادًا لخوض مباراة موزمبيق.

وشهد المران الختامي للمنتخب البروفة الأخيرة على طريقة اللعب التي سيعتمدها المنتخب خلال مواجهته المنتظرة أمام موزمبيق والتي يسعى خلالها المدرب محمود جابر لقيادة لاعبي الفراعنة لتحقيق الفوز وتقديم عرض كروي جيد في افتتاح مشوارهم في بطولة أمم إفريقيا للشباب.