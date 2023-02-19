ناشطة بمجال الإغاثة تكشف الفارق بين تركيا وسوريا بعد وقوع الزلزال

قالت آية سلطان، ناشطة في مجال الإغاثة، إنه تم العثور على شخصين تحت الأنقاض أحياء بتركيا وهذا من باب المعجزات، ولكن في سوريا الوضع مختلف فالبحث عن الأشخاص توقف ويتم الآن نقل ركام المباني المدمرة.

عدد ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا

وأضافت “سلطان” خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد المصابين في سوريا يتجاوز 8 آلاف شخص، وعدد الوفيات 4500 شخص، مؤكدة أن عدد الوفيات في تريكا وصل إلى 40 ألف و600 شخص.

وأوضحت أن الأزمة كانت في جنوب تركيا في بداية وقوع الزلزال بسبب عدم القدرة على وصول المساعدات ولكن تم حلها بعد 3 أيام.

وكشفت الفارق بين سوريا وتركيا مؤكدة أن تركيا دولة قوية مجهزة أمام الكوارث الطبيعية، ومن الممكن ان يكون هناك بعض الاخفاقات في تركيا لأن الزلزال موزع على 10 ولايات، ولكن في سوريا لا يوجد سوى الدفاع المدني.