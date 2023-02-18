هيئة الدواء المصرية ووكالة تطوير الصناعة الدوائية بأوزباكستان تبحثان التعاون والتبادل التجاري

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، حرص الهيئة على التعاون المثمر مع وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية، بما يسهم في تيسير سبل التعاون بين الشركات العاملة بكلا البلدين، مشيدًا بعمق العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، مع وفد وكالة تطوير الصناعة الدوائية بجمهورية أوزباكستان، برئاسة الدكتور لوغبيك إغماموف النائب الأول لرئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية، وممثلين عن إدارة العلاقات الدولية بالوكالة، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الأوزبكية في شتى مجالات العمل الرقابي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

من جانبه أشاد نائب رئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية بالطفرة الهائلة التي أحدثتها هيئة الدواء المصرية بالبنية الرقابية الدوائية المصرية، وأكد رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وعلى هامش اللقاء، تم اصطحاب الوفد الأوزبكي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة الرقابية بفرع المنصورية، حيث تم استعراض الأجهزة الرقابية الحديثة، والبنية التحتية المتطورة التي هدفت إلى الارتقاء بمنظومة العمل الرقابي المصري، وساهمت بدورها في حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على مستوى النضج الثالث في الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع الدول الآسيوية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، ودعم التبادل التجاري؛ لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية داخل الأسواق الأسيوية.