السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء المصرية ووكالة تطوير الصناعة الدوائية بأوزباكستان تبحثان التعاون والتبادل التجاري

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، حرص الهيئة على التعاون المثمر مع وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية، بما يسهم في تيسير سبل التعاون بين الشركات العاملة بكلا البلدين، مشيدًا بعمق العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، مع وفد وكالة تطوير الصناعة الدوائية بجمهورية أوزباكستان، برئاسة الدكتور لوغبيك إغماموف النائب الأول لرئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية، وممثلين عن إدارة العلاقات الدولية بالوكالة، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الأوزبكية في شتى مجالات العمل الرقابي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

من جانبه أشاد نائب رئيس وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية بالطفرة الهائلة التي أحدثتها هيئة الدواء المصرية بالبنية الرقابية الدوائية المصرية، وأكد رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وعلى هامش اللقاء، تم اصطحاب الوفد الأوزبكي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة الرقابية بفرع المنصورية، حيث تم استعراض الأجهزة الرقابية الحديثة، والبنية التحتية المتطورة التي هدفت إلى الارتقاء بمنظومة العمل الرقابي المصري، وساهمت بدورها في حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على مستوى النضج الثالث في الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع الدول الآسيوية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، ودعم التبادل التجاري؛ لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية داخل الأسواق الأسيوية.

رئيس هيئة الدواء المصرية الصناعة الدوائية وكالة تطوير الصناعة الدوائية بجمهورية أوزباكستان جمهورية أوزباكستان هيئة الدواء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

بالأسماء.. 5 مصابين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا

نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث بجامعة دمنهور

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو إلى رفع الحصار المفروض على سوريا

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

4 مسلسلات.. بيومى فؤاد بأكثر من وجه فى موسم رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة