التعادل يحسم مواجهة فايبرز الأوغندى وحوريا الغينى بدورى أبطال إفريقيا

حسم التعادل السلبي، مواجهة فايبرز الأوغندي وضيفه حوريا الغيني، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب "سانت ماري" بمدينة عنتيبي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا "موسم 2022/ 2023".

وبتلك النتيجة، رفع حوريا، رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة، بينما رفع فايبرز رصيده إلى نقطة واحدة، في المركز الثالث.

وأكمل فايبرز، المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 78، بعد طرد عيسى موبيرو، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ومن المقرر، أن يستضيف سيمبا التنزاني، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "بنجامين ماكابا"، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ويطمح الرجاء، للخروج من المباراة، بنتيجة إيجابية، تبقيه على صدارة مجموعته، في حين يأمل الفريق التنزاني، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من خطف النقاط الثلاث والدخول في سباق التنافس على إحدي بطاقتي التأهل لربع النهائي.

وكان الرجاء البيضاوي، قد استهل مشواره في دور المجموعات، بتحقيق فوز ساحق على ضيفه فايبرز الأوغندي، بخماسية نظيفة، بينما سقط سيمبا التنزاني، في فخ الخسارة أمام مضيفه حوريا بهدف دون رد.