السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل يحسم مواجهة فايبرز الأوغندى وحوريا الغينى بدورى أبطال إفريقيا

فايبرز الأوغندي وحوريا
فايبرز الأوغندي وحوريا الغيني

حسم التعادل السلبي، مواجهة فايبرز الأوغندي وضيفه حوريا الغيني، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب "سانت ماري" بمدينة عنتيبي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا "موسم 2022/ 2023".

وبتلك النتيجة، رفع حوريا، رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة، بينما رفع فايبرز رصيده إلى نقطة واحدة، في المركز الثالث.

وأكمل فايبرز، المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 78، بعد طرد عيسى موبيرو، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ومن المقرر، أن يستضيف سيمبا التنزاني، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "بنجامين ماكابا"، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ويطمح الرجاء، للخروج من المباراة، بنتيجة إيجابية، تبقيه على صدارة مجموعته، في حين يأمل الفريق التنزاني، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من خطف النقاط الثلاث والدخول في سباق التنافس على إحدي بطاقتي التأهل لربع النهائي.

وكان الرجاء البيضاوي، قد استهل مشواره في دور المجموعات، بتحقيق فوز ساحق على ضيفه فايبرز الأوغندي، بخماسية نظيفة، بينما سقط سيمبا التنزاني، في فخ الخسارة أمام مضيفه حوريا بهدف دون رد.

فايبرز الاوغندي حوريا الغيني دورى ابطال افريقيا سيمبا التنزاني الرجاء البيضاوي المغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

بالأسماء.. 5 مصابين فى 3 حوادث متفرقة بالمنيا

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو إلى رفع الحصار المفروض على سوريا

نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث بجامعة دمنهور

4 مسلسلات.. بيومى فؤاد بأكثر من وجه فى موسم رمضان 2023

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة