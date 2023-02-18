السجن والغرامة لمتهمين بالإتجار في الشابو وإحراز سلاح بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وبالسجن 3 سنوات بتهمة إحراز الأول سلاح ناري بدون ترخيص.

وعاقبت آخر بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

بداية أحداث القضية وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهمين يقومان بالإتجار في الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزة المتهم الأول وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.