إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على طرد وفدها من قاعة مؤتمرات الاتحاد الإفريقي، حيث تنطلق اليوم أعمال القمة الإفريقية الـ36 في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وانطلقت أعمال القمة الإفريقي، اليوم السبت، بحضور وفود رفيعة المستوى من الدول الإفريقية، وتستمر لمدة يومين.

أول تعليق لإسرائيل على طرد وفدها

وقال ليئور هايات، متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إسرائيل تأخذ على محمل الجد الحادث الذي تم فيه طرد نائبة المدير لشئون إفريقيا، السفيرة شارون بارلي، من قاعة الاتحاد الإفريقي رغم وضعها كمراقب معتمد مع شارات دخول".

وتابع متحدث الخارجية الإسرائيلية: "ندعو الدول الإفريقية إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد الإفريقي والقارة كلها"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأشار متحدث الخارجية الإسرائيلية إلى أن الجزائر وجنوب إفريقيا هما من يقفان خلف طرد الوفد الإسرائيلي من قاعة الاتحاد الإفريقي.

وخلال حفل افتتاح القمة الإفريقية، طلب رجال الأمن من نائبة القسم الإفريقي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وأعضاء الوفد المرافق لها، مغادرة القاعة.