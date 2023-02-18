السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة محمد بديع وآخرين فى «أحداث المنصة» لـ19 مارس

محمد بديع
محمد بديع

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و78 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة" لجلسة 19 مارس، للمرافعة.

وقدمت النيابة خلال الجلسات السابقة كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

والمتهمون في القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيف، وآخرون.

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى محمد بديع مرشد الإخوان

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