السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نائب وزير الخارجية الإيطالي يؤكد على الإرادة الجادة لمواصلة العمل مع مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إدموندو تشيريللي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث حرصت "المشاط" على استعراض العلاقات الثنائية مع الجانب الإيطالي وجهود التعاون الثنائي، مؤكدة حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعظيم العلاقات مع الجانب الإيطالي والبناء على العلاقات التاريخية والممتدة على مدار العقود الماضية.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود التعاون الإنمائي على مستوى مبادلة الديون التي تم في إطارها تطبيق تنفيذ 3 شرائح منذ عام 2001 بقيمة 350 مليون دولار، لافتة إلى حرص الحكومة على تنفيذ الشريحة الرابعة من برنامج مبادلة الديون في ضوء تحفيز العلاقات بين الجانبين وتعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال برنامج "نُوَفِّي".

من جانبه أكد إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، على الإرادة الجادة لمواصلة العمل مع مصر في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنمية الاقتصادية ذات المنفعة المشتركة في منطقة البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء خلال عددًا من اللقاءات الثنائية المكثفة مع مسئولي المنظمات الدولية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، إلى جانب مسئولي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما.

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "التحديات والفرص في محور الارتباط بين الأمن المائي والغذائي والطاقة"، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تركز على جهود تسريع العمل من أجل الأمن الغذائي في ظل التحديات التي يواجهها العالم، والتي تشهد مشاركة رفيعة المستوى من الإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ورؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية المختلفة.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحكومة الإيطالية الجانب الإيطالي التعاون الإنمائى

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