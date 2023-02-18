السيطرة على حريق شقتين ومنزل فى الجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شقة سكنية في شارع النصر بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل فى قرية الودى التابع لدائرة قسم الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع حسن رخا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.