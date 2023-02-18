السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقتين ومنزل فى الجيزة

جريدة الدستور

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شقة سكنية في شارع النصر بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل فى قرية الودى التابع لدائرة قسم الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع حسن رخا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية حريق شقة شارع النصر قسم شرطة الهرم قرية الودى قسم شرطة بولاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

قبل مبارة الأهلى والهلال.. تردد القنوات الناقلة لدورى أبطال إفريقيا 2023

السيطرة على حريق شقتين ومنزل فى الجيزة

«مارست مع عشيقى المتعة الحرام».. نص الاعترافات التى قادت قاتلة أمها ببورسعيد للإعدام

«ستتحملون المسئولية وستسألون».. أمريكا تتوعد روسيا أمام مؤتمر ميونخ

ضبط شاب ابتز طالبة بـ«طب أسنان» إلكترونيًا لرفضها الارتباط به

وزيرة التضامن: متطوعو الهلال الأحمر طرقوا أبواب 3 ملايين شخص فى أنحاء العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

إعلام: سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم فى بحر العرب