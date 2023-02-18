السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

تنطلق غدًا.. قائمة أفلام قناة الوثائقية (إنفوجراف)

قناة الوثائقية
قناة الوثائقية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق قناة الوثائقية لتصبح أول قناة مصرية متخصصة في ذلك المحتوى.

ومن المقرر أن ينطلق بث القناة الوثائقية، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما تعرض فور انطلاقها مجموعة ضخمة من الأفلام المصرية والعالمية، التي تعرض لأول مرة في الوطن العربي.

قائمة 31 فيلمًا على قناة الوثائقية

وتضمن القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.

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الحكايا بلسان أصحابها.. كل شىء عن قناة الوثائقية (إنفوجراف)

وأعلنت قناة الوثائقية عن شعارها "لأن الحكايا تستحق أن تُروى بلسان أصحابها.. وحتى لا تُشوّه الحقائق ولا يُزوّر التاريخ".

وتشمل قائمة أفلام قناة الوثائقية عددا كبيرا، أبرزها: من أحياها، على الأرض السلام، طابا، فرقة رضا، الريحاني، حياة كريمة، الاختيار 3، سلسة "هتلر كما لم تشاهده من قبل"، سلسلة وثائقية عن "AMERICA in Primetime".

الوثائقية قناة الوثائقية المتحدة أفلام وثائقية الوطن العربى مصر

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