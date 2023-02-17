الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

الحكايا بلسان أصحابها.. كل شىء عن قناة الوثائقية (إنفوجراف)

الوثائقية
الوثائقية

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة «الوثائقية»، الأحد المقبل، كأول قناة مصرية متخصصة في الأفلام الوثائقية.

ومن المقرر أن يبدأ بث قناة الوثائقية في تمام الساعة الثامنة يوم 19 فبراير الجاري، ببث مجموعة مهمة من الأفلام الوثائقية.

تردد قناة الوثائقية 

وأعلنت القناة الوثائقية عن أن شعارها هو «لأن الحكايا تستحق أن تُروى بلسان أصحابها.. وحتى لا تُشوّه الحقائق ولا يُزوّر التاريخ»، مشيرة إلى أنها سوف تبث مجموعة ضخمة ومتنوعة من الأفلام السياسية والتاريخية والعسكرية والدينية والفنية والرياضية، وغيرها، وتصل لنحو 30 فيلمًا.

وينطلق بث القناة الوثائقية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، عبر تردد «12303 - أفقي»، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الوثائقية المتحدة قناة الوثائقية قناة مصرية أفلام وثائقية

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