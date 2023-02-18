السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيرسى تاو والشحات يقودان الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الهلال السودانى

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الهلال السوداني، في إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022/ 2023، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.

واستبعد كولر من قائمة الفريق كل من عمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة، وأيمن أشرف وجهة نظر فنية، وخالد عبدالفتاح للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال كأس العالم للأندية، التي أقيمت في المغرب.

التشكيل الرسمى للأهلى لمواجهة الهلال السودانى فى دورى الأبطال 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبرايهم وعلي معلول. 

خط الوسط: أليوديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وحسين الشحات.

يعتبر لقاء الهلال السوداني افتتاح مباريات دوري المجموعات للنادي الأهلي بعد تأجيل مباراته الأولى في المجموعة مع القطن الكاميروني؛ بسبب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت بالمملكة المغربية مطلع فبراير الجاري، بينما هي المباراة الثانية لنادي الهلال السوداني الذي خسر مباراته الأولى أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب الأخير بهدف دون مقابل.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين في تاريخه من 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، كما حقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادي مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

وعبر تاريخه بالبطولات الإفريقية؛ التقى الأهلي مع الأندية السودانية في عشر مواجهات، كانت أمام نادي الهلال ونادي المريخ، أقيم خلالها عشرون مباراة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر في ثلاثة، وأحرز مهاجموه ثلاثين هدفًا، واستقبلت شباكه ستة عشر هدفاً.

السويسري مارسيل كولر الاهلى محمد الشناوي الهلال السوداني أم درمان

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