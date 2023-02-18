السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول طائرتين إماراتيتين تحملان مساعدات إغاثية إلى سوريا

زلزال سوريا
زلزال سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن طائرتين إماراتيتين وصلتا اليوم السبت إلى مطاري دمشق واللاذقية؛ تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وأفادت الوكالة السورية، بأن الطائرة الأولى وصلت إلى مطار دمشق الدولي تحمل 87 طنًا من المواد الغذائية، كما وصلت الأخرى إلى مطار اللاذقية الدولي حاملة 26 طنًا من المساعدات الغذائية.

وفي سياق متصل، انطلقت اليوم قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية يمنية من أمام السفارة اليمنية بدمشق إلى اللاذقية للمتضررين من الزلزال.

وكالة الأنباء السورية سانا دمشق اللاذقية مساعدات إغاثية الزلزال

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