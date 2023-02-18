السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط راكب بحوزته منظار يتم تركيبه على سلاح وأجهزة لاسلكى

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته منظار يتم تركيبه علي سلاح وجهازي لاسلكي وجراب سلاح. 
كان ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برلين، استوقف خالد رمضان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من: محمد صلاح كامل مأمور الجمرك، وفرج حمدي، رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية وأجهزة صغيرة، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط منظار يركب على سلاح ناري وجهازي لاسلكي وجراب سلاح ناري وكاميرا مراقبة.

وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأن المنظار محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وباقي المضبوطات يلزم لدخولهم تصريح من الأمن العام. 

وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

منظار جراب سلاح ناري سلاح وأجهزة لاسلكي جمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي سلطات جمارك مطار القاهرة

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وائل لطفي

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