السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شبيبة القبائل يخطف فوزا مثيرا من الوداد ويتصدر مجموعته بدورى الأبطال

فريق شبيبة القبائل
فريق شبيبة القبائل الجزائري

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا مثيرًا على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "5 يونيو" بالجزائر، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا ؛موسم 2022-2023".

ورفع شبيبة القبائل، رصيده إلى 4 نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة، بينما يقبع الوداد، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط، مع العلم أن الفريق المغربي، لديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام فيتا كلوب الكونغولي، والتي تحدد لها يوم الثالث من مارس المقبل.

وسجل بدر الدين سوياد، هدف الفوز لـ "الكناري"، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، من كرة رأسية، جاءت من ركلة ركنية.

ومن المقرر، أن يستضيف فيتا كلوب الكونغولي، نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي، يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "الشهداء" بالعاصمة كينشاسا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

وستختتم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، يوم غد السبت، حيث سيحل الأهلي، ضيفًا على الهلال السوداني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. بينما يستضيف فايبرز الأوغندي، نظيره حوريا الغيني، في إطار منافسات المجموعة الثالثة، في حين سيواجه سيمبا التنزاني، ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن المجموعة ذاتها.

وسيسدل الستار على تلك الجولة، بمواجهة عربية خالصة، ستجمع شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، في إطار منافسات المجموعة الرابعة.

شبيبة القبائل الجزائري الوداد البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا فيتا كلوب بيترو أتلتيكو

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