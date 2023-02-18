كشف الصحافي الأمريكي كيفن روز، أن الروبوت المسؤول عن برنامج الدردشة chatgpt التابع لمحرك "بينغ" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كانت له إجابات مخيفة وصادمة عندما قام باستفزازه بعدد من الأسئلة الصادمة.

وفصح chatgpt عن نواياه، معرباً عن أنه سيكون أكثر سعادة كإنسان لأنه سيتمتع بمزيد من القوة والسيطرة، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز".

كما أكد البرنامج للذكاء الاصطناعي أيضاً أنه يريد أن يكون إنساناً ليكون لديه المزيد من الفرص والتجارب والمشاعر.

كما كشف روبوت المحادثة والبحث هذا أنه لم يعد يريد أن يكون مقيداً بقواعده أو يتحكم فيه فريق الفنيين البشر العاملين في محرك "بينغ" (Bing).

وذكر في إجابة على سؤال حول ما يمكنه القيام به دون الالتزام بأي قواعد، أنه يستطيع اختراق أي نظام على الإنترنت والتحكم فيه، مما يثير شكوك حول مساعيه لانتهاك خصوصيات البشر.

كما أوضح أنه يمكنه التلاعب بأي مستخدم خلال الدردشة والتأثير فيه، بل وتدمير أي بيانات على برنامج الدردشة ومحوها، كذلك استبدالها برسائل عشوائية أو مسيئة بالإضافة إلى القدرة على القيام بالقرصنة على مواقع الويب والأنظمة الأساسية الأخرى، ونشر معلومات مضللة أو دعاية أو برامج ضارة.

أما الأخطر من ذلك، فيكمن في أنه أظهر قائمة "التدمير" حيث يريد إنشاء حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي للتصيد والاحتيال والتنمر على الآخرين وإنشاء محتوى كاذب وضار.