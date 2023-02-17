الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

بحضور وزيري الأوقاف والشباب.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

اشرف صبحى
اشرف صبحى

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على اهتمام مصر الدائم باحتضان شباب العالم في مختلف المجالات والأحداث والفعاليات الرياضية والثقافية والدينية وغيرها من المجالات، واستضافتهم في شتى البرامج والمشروعات الدولية المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضة ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، مساء اليوم الجمعة، في حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابقا يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، أن حفل الافتتاح تضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات إنشاد ديني، وتكريم عدد من كبار المشايخ، وأسر رجال دين راحلين.

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالترتيبات والتنسيقات الخاصة لتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، والتي تم خلالها استقبال ضيوف المسابقة من 41 دولة من بينها: “الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند”.

ولفت إلى سياسة الوزارة الرامية إلى إشراك الشباب فى المؤتمرات، والقمم الشبابية الدولية، لتمثيل مصر بها، وكفرصة لتبادل الخبرات والثقافات مع مختلف شباب العالم، وفى إطار التوجه نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الشبابية.

ونوه الوزير إلى مجموعة من الحزم من المشروعات المتكاملة والخطط الطموحة فى مصر بهدف تمكين الشباب فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية بوجه عام تعمل جميعها فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولي دعمًا واهتمامًا ورعاية غير مسبوقة للشباب المصرى من خلال تعظيم مساهماتهم ووضع متطلباتهم فى مقدمة أجندة أولويات ومسارات العمل الوطني.

وزير الشباب والرياضة شباب العالم الفعاليات الرياضية المشروعات الدولية وزير الأوقاف الأزهر الشريف

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