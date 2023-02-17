الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يوسف حسن قائد منتخب الشباب: نسعى للتتويج ببطولة إفريقيا.. وسنفتقد صلاح باشا

يوسف حسن قائد منتخب
يوسف حسن قائد منتخب الشباب

تحدث يوسف حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر للشباب، عن مواجهة الفراعنة أمام موزمبيق في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.

وتقام البطولة على 3 ملاعب، وهي: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

وقال يوسف حسن في المؤتمر الصحفي "مجموعتنا صعبة لكن البطولة على ملعبنا ووسط جمهورنا وسنحاول إسعاد جماهيرنا".

وأضاف "صلاح باشا لاعب مميز للغاية وسنفتقده لكن لدينا لاعبون مميزون".

يذكر أن صلاح باشا سيغيب عن البطولة بسبب الإصابة.

وعن احتمالية تعرض الفريق للضغط نتيجة اللعب وسط الجماهير علّق "بالعكس ليس هناك أي ضغوط نحن ننتظر هذه البطولة منذ عامين".

وأتم "درسنا موزمبيق والسنغال ونيجيريا جيدًا، ولا نحتاج سوى دعم الجماهير لنفوز بالبطولة".

يوسف حسن كأس الأمم الإفريقية للشباب صلاح باشا منتخب مصر للشباب

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