الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الخارجية الأوكرانى سابقًا: سنحصل على الدعم المطلوب من الناتو

بافلو كليمكين
بافلو كليمكين

قال وزير الخارجية الأوكراني السابق، بافلو كليمكين، إن مؤتمر الأمن بميونخ تناول الكثير من القضايا المتعلقة بالعدوان الروسي على أوكرانيا. 

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوكرانيا تتلقى دعمًا مستمرًا من القارة الأوروبية لمواجهة روسيا، مؤكدًا أن أوكرانيا ستحصل على الدعم المطلوب من الناتو. 

وأضاف في حديثه، أن أوكرانيا تطالب بالمزيد من الإمدادات والدعم العسكري للضغط المباشر على الجانب الأوكراني للتخلص من تلك الحرب. 

التعاون الأوكراني الدولي 

وأشار إلى أن الدعم العسكري الأوروبي لا مثيل له من قبل، حيث إنه منذ أكثر من شهرين تطالب أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ الحربية الحديثة، معبرًا: "نبذل الكثير من الجهد لضمان مستقبل الأمة والشعب والوطن، وأوكرانيا ستحرص الفترة المقبلة على التعاون الدولي مثل التعاون الأوكراني المصري".

 

وزير الخارجية الأوكراني سابقا بافلو كليمكين جلسة مجلس الامن العلاقات الأوكرانية المصرية أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

الليلة.. «الحياة» تذيع حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى

جمارك بورسعيد: 81 مليون جنيه فروق الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة العامة للمراجعة

ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لهواتف محمولة وسجائر الإلكترونية بمطار القاهرة

رئيس قناة «الوثائقية»: مصر أولى برواية حكاياتها.. والوعى معركتنا الرئيسية

«الخارجية» تعلن الإفراج عن 6 مصريين محتجزين فى ليبيا

ما بعد رئاسة «النيباد».. مصر تعزز الجهود لتنمية القارة الإفريقية وتحقيق الأمن الغذائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة