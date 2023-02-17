وزير الخارجية الأوكرانى سابقًا: سنحصل على الدعم المطلوب من الناتو

قال وزير الخارجية الأوكراني السابق، بافلو كليمكين، إن مؤتمر الأمن بميونخ تناول الكثير من القضايا المتعلقة بالعدوان الروسي على أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوكرانيا تتلقى دعمًا مستمرًا من القارة الأوروبية لمواجهة روسيا، مؤكدًا أن أوكرانيا ستحصل على الدعم المطلوب من الناتو.

وأضاف في حديثه، أن أوكرانيا تطالب بالمزيد من الإمدادات والدعم العسكري للضغط المباشر على الجانب الأوكراني للتخلص من تلك الحرب.

التعاون الأوكراني الدولي

وأشار إلى أن الدعم العسكري الأوروبي لا مثيل له من قبل، حيث إنه منذ أكثر من شهرين تطالب أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ الحربية الحديثة، معبرًا: "نبذل الكثير من الجهد لضمان مستقبل الأمة والشعب والوطن، وأوكرانيا ستحرص الفترة المقبلة على التعاون الدولي مثل التعاون الأوكراني المصري".