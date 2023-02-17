الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك بورسعيد: 81 مليون جنيه فروق الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة العامة للمراجعة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

كلفت سناء عبدالكريم مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية عدة لجان بالإدارة بالقيام بزيارات ميدانية لفحص ومراجعة المستندات والبيانات الجمركية لعدد 29 من الشركات المستوردة خلال عام 2022.

وبناء على الفحص والمراجعة تبين وجود فروق في الضرائب والرسوم بهذه الشركات بعدد 205 مشاريع للرد، وبلغ عدد طلبات استكمال الضرائب والرسوم 946 طلبًا.

وبلغ عدد طلبات الاستكمال المحصلة 528 طلبًا بحوالي 81 مليونًا و730 ألف جنيه تم تحصيلها بالكامل.

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