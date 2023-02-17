الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنانون سوريون يشاركون في إيصال المساعدات لمتضرري الزلزال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

على غرار فناني تركيا، شارك الفنان السوري باسم ياخور إلى جانب فنانين سوريين آخرين في إيصال المساعدات للمتضررين جراء الزلزال.

وفي لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، أكد باسم ياخور أن يشرف بنفسه على توزيع المساعدات وأن يتوجه إلى المناطق المنكوبة للعمل بيديه على أرض الواقع، بهدف الاطلاع على حقيقة أوضاع واحتياجات المتضررين وتحديد المواد والمستلزمات الناقصة.

ومبادرة ياخور لاقت الاستحسان الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت بادرة حذا حذوها بعد ذلك عدد من الفنانين الآخرين.

وقال ياخور في تصريحات لسكاي نيوز: نشكر جميع الدول التي قدمت مساعدات لسوريا، وكل الجهود المبذولة سواء على مستوى دولي أو شخصي، وأضاف: كل ما قدم حتى اللحظة قليل جدا جدا بالنسبة لحجم الكارثة التي حلت في سوريا، التي تعاني أصلا من تبعات الحرب، وعلى المدى الطويل يجب أن يكون هناك حلول مستدامة، لاسيما أن خسائر الناس كبيرة للغاية وستحتاج سنين لتعويضها.

وأكد ياخور: رفع العقوبات عن سوريا هو سبيل تحقيق هذه الحلول المستدامة، لنتمكن من إنشاء منازل بديلة، وإعادة تفعيل المتضررين في المجتمع مجددا، والنقص في المعدات الطبية كبير جدا في سوريا وهذه كارثة حقيقية.

وقال: لمن يود مساعدتنا، يجب تقديم المواد والأجهزة الطبية، هناك مشكلة حقيقية لإيجاد أماكن استحمام للمتضررين، حتى لا تنتشر الأمراض لا سيما الأمراض الجلدية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكي، لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وضرب تركيا وسوريا، زلزالًا مدمرا يُقدر بـ 7.9 ريختر، أدى لوفاة ما يقرب من 47 ألف شخصًا.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيانًا، عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "كرة القدم تتحد لمساعدة الضحايا في كل دولة، التبرعات تستهدف المساعدة الإنسانية الفورية في البلدين، سيستمر التعاون مع الاتحادين السوري والتركي".

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