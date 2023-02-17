تعرف على مذيعة حفل ختام مهرجان العين السينمائى الدولى

تألقت الفنانة رشا السيد، خلال تقديمها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان العين السينمائي الدولي بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين.

وحصل فيلم "حجر الرحى" للمخرج ناصر الظاهري على جائزة أفضل فيلم، وحصد فيلم 100 عبوة للمخرج مازن الخيرات جائزة أفضل مخرج، ومنحت شهادة تقدير لفيلم منشل للمخرج صالح كرامة، وتواجد عدد كبير من الأفلام الطويلة والقصيرة التي نالت جوائز المهرجان في مسابقاته المختلفة.

وتحدث رئيس المهرجان عامر سالمين المرى، خلال كلمته على المسرح، عن إنجازات الدورة الخامسة من المهرجان ومشاركة الأفلام الدولية به وتجمع النجوم في هذا المحفل الدولي وأن تلك الدورة خرجت بنتائج مشرفة وعروض أفلام متنوعة من مختلف أنحاء العالم التي استقطبها المهرجان في عرضها العالمي الأول.

وقال المري إنه تم الاحتفاء خلال تلك الدورة بالسينما الإفريقية واستقطب أهم الأفلام الإفريقية العالمية التي عرضت على شاشاته ليتعرف الآخر على ثقافة السينما الأفريقية العريقة، إلى جانب مشاركة عدد من أهم صناع السينما الإفريقية في الندوات الفنية والورش التفاعلية بالمهرجان.

وأشاد الحضور بتقديم رشا السيد للحفل التي وصفها الجميع بالرائعة نظرًا لظهورها الجيد وإطلالتها المميزة التي نالت إعجاب الجميع، وقدم الشكر لها رئيس المهرجان عامر سالمين المرى وعضو لجنة التحكيم المخرج حسن إبراهيم.

وعن الدورة الخامسة قالت رشا السيد: "تجربة المهرجان على مدار 6 أيام كانت تجربة فريدة من نوعها وتكلمنا عن إنجازات المهرجان وكيف استطاعت الدورة الخامسة تحقيق نجاح كبير وفتح باب السينمائيين وحب الفن السابع وكذلك العودة إلى الصناعة والمشاهدة والاستفادة من النشاطات السينمائية".

وشاركت رشا السيد خلال فعاليات المهرجان بفيلم "عزلة" الذي حاز على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الإماراتي القصير للمخرج أحمد محمد الحبسي.

واختتمت الحفل بكلمة شكر لجميع الحضور وكل من ساهم في إنجاح الدورة الخامسة، كما وعدت "رشا" على أن المهرجان على موعد جديد في دورته السادسة العام المقبل.