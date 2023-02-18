السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«صنايعية مصر».. قصة أول حذاء رياضى على أرض المحروسة (فيديوجراف)

برنامج صنايعية مصر
برنامج صنايعية مصر

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج «صنايعية مصر»، أحدث برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يهتم  بالبحث والتنقيب عن الهوية المصرية والتراث المصري الذي سجل وجدان أجيال، والبحث عن أهم الشخصيات، والحرب التي قدمت تاريخًا هامًا لمصر.

ويبحث «صنايعية مصر» ويوثق رحلات الشخصيات أبطال حكايات البرنامج الجديد، والتي يعتبرها الجمهور حكايات مسلية وفي الوقت نفسه ملهمة.

وتبحث تلك الحكايات أولى خطوات النجاح ومن بعدها التطور حتى الوصول للقمة، وكيفية الحفاظ على القمة، وتلك الشخصيات ذات طابع مصري خالص من خلال الحرف والصناعات المختلفة التي تعتبر هوية كاملة لمصر.

وفي إحدى الحلقات تحدث البرنامج عن قصة أول حذاء رياضي في مصر، وفي الفيديوجراف التالي نستعرض بعض التفاصيل الخاصة بأول حذاء رياضي.

https://fb.watch/iLxui_349u/

البرنامج الجديد التراث المصري الحرف المتحدة أول حذاء رياضي برنامج صنايعية مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

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