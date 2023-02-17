مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعه الأخير غدًا لمناقشة إجراءات «التجديد النصفى»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، غدًا السبت، اجتماعه الأخير بالدورة الحالية، قبل انتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب المقررة في الثالث من مارس المقبل.

وقال أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، في تصريح اليوم، إن الاجتماع سيعقد لإقرار ميزانية النقابة في العام الماضي قبل عرضها على الجمعية العمومية، وعرض اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين لما اتخذ من إجراءات انتخابات التجديد النصفي؛ من فتح باب الترشح وتلقي الطلبات، وموافقة هيئة النيابة الإدارية على الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

وأضاف عبدالمجيد أن الاجتماع سيتضمن أيضًا عرض ومناقشة تقارير اللجان المختلفة، وما يستجد من أعمال.

وأوضح أنه سيسبق اجتماع مجلس النقابة غدًا السبت اجتماع للنقيب مع اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، المكونة من الستة أعضاء الممتدة عضويتهم، وأعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الإشراف لوضع الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية.

وأنهت اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طلبات التقدم للترشح لمنصب النقيب وستة مقاعد بمجلس النقابة يوم الأربعاء، وبدأت أمس الخميس تلقي الطعون والتنازلات، حيث أوضح عبدالمجيد أن اللجنة المشرفة تلقت أمس الخميس تنازلًا واحدًا عن الترشح لعضوية المجلس، وأن اللجنة مستمرة في عملها حتى يوم الإثنين، ومن ثم تعلن الكشوف النهائية للمرشحين.