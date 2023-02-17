كيفية تحديد اتجاه القبلة تساؤل يطرحه العديد من المسلمين يوميا عبر المنصات الإلكترونية حيث يشهد نسب مشاهدة عالية ويتصدر الكلمات البحثية الأكثر بمشاهدة عبر محرك جوجل البحثي وذلك من قبل الراغبين في ضبط مواعيد صلواتهم الخمس من كافة محافظات الجمهورية حيث تعد استقبال القلبة أحد شروط صحة الصلاة.

كيفية تحديد اتجاه القبلة

القبلة هى اتجاه الصلاة ويكون نحو الكعبة المشرفة لقول الله سبحانه وتعالى " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" ويمكن تحديد موضع القبلة للصلاة من خلال عدة طرق أبرزها ما يلي:-

في النهار

يمكن عن طريق الشمس معرفة موضع الصلاة حيث يمكن تحديد الجهات الأربعة بسهولة من موضعى الغروب والشروق الشمس فتكون جهة (جنوب شرق) هي جهة القبلة.

في الليل

يمكن تحديد موضع الصلاة من خلال نجم القطب الشمالي وهو نجم ثابت لا يتحرك من مكانه حيث يشير إلى جهه الجنوب والقبلة (جنوب شرق) ويمكن أن يرى جليا في الصحراء وذلك لقوله تعالي "وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)".



البوصلة

وهى أداة يمكن من خلالها تحديد الاتجاهات الأربعة الرئيسية ومن ثم يمكن تحديد موضع القبلة حيث يشير سهم البوصلة دائما إلى جهة الشمال والقبلة (جنوب شرق) حيث تتكون من مؤشر ممغنط .

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الصلوات الخميس

يطرح الكثيرين عدة أسئلة عبر المنصات الإلكترونية أبرزها كيفية تحديد اتجاه القبلة لأداء الصلوات الخمس حيث تعد أحد شروط صحة الصلاة وهو ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية حيث تعد الصلاة ركن أساسي من أركان الاسلام كالصيام والزكاة الحج فهى واجبه على كل مسلم بالغ عاقل حيث تم فرضها في رحلتي الإسراء والمعراج والتي تعد معجزة إلهية بكافة الطرق.

ويحتفل المسلمين الليلة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج عن طريق إحياؤها بالطاعات والذكر وقراءة القرآن الكريم وغير ذلك من العمل الصالح رغبة في نيل رضا الله سبحانه وتعالي.

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