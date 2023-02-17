مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 17-2-2023
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مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023
نقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 في عدد من المحافظات والتي يختلف فيها توقيت الصلاة من محافظة لأخرى.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٥:٤٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٨ م
صلاة العِشاء ٧:٠٧ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة
صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠٤ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٣٩ م
صلاة العِشاء ٦:٥٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:١٢ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٥:٢٣ ص
الشروق ٦:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر ٣:٣٤ م
صلاة المَغرب ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء ٧:١٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٥:٤٦ م
صلاة العِشاء ٧:٠٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص
الشروق ٦:٢٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠٨ م
صلاة المَغرب ٥:٣٣ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص
الشروق ٦:٢٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء ٦:٥٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٣٤ ص
الشروق ٦:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٥٤ م
صلاة المَغرب ٦:٢٠ م
صلاة العِشاء ٧:٣٤ م