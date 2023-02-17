مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 17-2-2023

يقدم موقع الدستور خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 والتي يبحث عنها الكثير من المصلين لمعرفة توقيت الفروض اليومية وأدائها في وقتها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023

نقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 في عدد من المحافظات والتي يختلف فيها توقيت الصلاة من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:١٩ م

صلاة المَغرب ٥:٤٤ م

صلاة العِشاء ٧:٠٢ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٤١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م

صلاة العَصر ٣:٢٤ م

صلاة المَغرب ٥:٤٨ م

صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص

الشروق ٦:٣٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٥:٤٥ م

صلاة العِشاء ٧:٠٤ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص

الشروق ٦:٣٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:١٤ م

صلاة المَغرب ٥:٣٩ م

صلاة العِشاء ٦:٥٨ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص

الشروق ٦:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:١٢ م

صلاة المَغرب ٥:٣٧ م

صلاة العِشاء ٦:٥٣ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٢٣ ص

الشروق ٦:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٥:٥٩ م

صلاة العِشاء ٧:١٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٥:٤٦ م

صلاة العِشاء ٧:٠٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٠٨ م

صلاة المَغرب ٥:٣٣ م

صلاة العِشاء ٦:٥٢ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء ٦:٥٨ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٤ ص

الشروق ٦:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م

صلاة العَصر ٣:٥٤ م

صلاة المَغرب ٦:٢٠ م

صلاة العِشاء ٧:٣٤ م