الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 17-2-2023

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

يقدم موقع الدستور خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 والتي يبحث عنها الكثير من المصلين لمعرفة توقيت الفروض اليومية وأدائها في وقتها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023

نقدم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 في عدد من المحافظات والتي يختلف فيها توقيت الصلاة من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٥:٤٤ م
صلاة العِشاء ٧:٠٢ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٥:٤٨ م
صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

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«الإفتاء»: إعادة صلاة الجمعة ظهرا بعدها محل خلاف بين الفقهاء

 

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الإفتاء: قراءة القرآن الكريم من العبادات التى يمكن الإكثار منها فى رجب

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠٤ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٣٩ م
صلاة العِشاء ٦:٥٨ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:١٢ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٣ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٢٣ ص
الشروق ٦:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر ٣:٣٤ م
صلاة المَغرب ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء ٧:١٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٥:٤٦ م
صلاة العِشاء ٧:٠٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص
الشروق ٦:٢٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠٨ م
صلاة المَغرب ٥:٣٣ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص
الشروق ٦:٢٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٣ م
صلاة العِشاء ٦:٥٨ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٤ ص
الشروق ٦:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٥٤ م
صلاة المَغرب ٦:٢٠ م
صلاة العِشاء ٧:٣٤ م

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شيخ الأزهر: الإنسان فى الإسلام كائن كرَّمه الله وأراد له أن يكون مختلفًا

 

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حكم الجهر بالبسملة فى الصلاة الجهرية.. الإفتاء تجيب

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