الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الروم الأرثوذكس يُكرّم كاتب الأيقونات سفين جاد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرّم غبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني، الفنان والرسام وكاتب الأيقونات سفين جاد، بعد رسمه عدة لوحات لبطاركة الأسكندرية للروم الأرثوذكس من الذين عاشوا في القرون الماضية، ونذكر منهم لوحات للبطاركة ثيوفيلوس الثاني، وبرثانيوس الثاني ومتروفانوس.

جاء ذلك في رحاب دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر.

من هو سيفين جاد؟

الفنان سيفين جاد صديق من مدينة جرجا محافظة سوهاج، وهو فنان تشكيلي متخصص في رسم جداريات وأيقونات الكنائس ورسم البورتريهات بالألوان الزيتية على قماش الكانفس بأسلوب المدرسة الواقعية.

ويعرف عن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني أنه من الداعمين لرواد الفنون الكنسية ونذكر أنه قبل عامين كرم الفنان والنحات المصري ناثان دوس، تقديراً لأعماله الفنية في نحت تماثيل لبعض بطاركة الروم الأرثوذكس الذين عاشوا في القرون الماضية.

الألوان الزيتية بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بطريرك الإسكندرية دير مار جرجس البطريركي دير مارجرجس البطريركي للروم الأرثوذكس محافظة سوهاج

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