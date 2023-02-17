الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بوتين: التوسع فى مشروعات استخراج الغاز أولوية لروسيا «فيديو»

بوتين
بوتين

وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس شركة "جازبروم"، مؤكدًا أن روسيا ستبقى مركزًا مهمًا في عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف خلال كلمته: "إنه سيتم التوسع في مشروعات استخراج الغاز كأولوية لروسيا، مضيفًا: "الغاز سيكون مصدرًا مهمًا للطاقة في المستقبل".

وتابع: "هناك الكثير من المشاريع في الشرق الأقصى لروسيا، والعقود التصديرية لشركة جازبروم، المتعلقة بالطرق اللوجستية"، قائلًا: "أهم شيء هو أن نطور الغاز الخاص بنا، وتزويد صناعاتنا ومواردنا بالطاقة".

الرئيس الروسي اديمير بوتين ذكرى تأسيس شركة جازبروم روسيا الغاز

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