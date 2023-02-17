الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

هنّأ المحافظون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، معربين عن أملهم في أن يعيد الله عز وجل، تلك المناسبة بالخير والرخاء على جميع الشعوب.

أسوان

ففي أسوان، بعث المحافظ أشرف عطية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، حيث أعرب المحافظ في برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بما فيه خير الوطن والمواطنين.

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موجهًا أسمى التهاني للقيادات الدينية بهذه المناسبة الطيبة والتي نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج.

الإسكندرية

كما بعث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبري الفريدة التي اختص بها الله عز وجل، نبيه محمد صلي الله عليه وسلم، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمـتين العربيـة والإسلامية بالتقدم والرخاء.

دمياط

وفي دمياط، تقدمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأصدق التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، داعيةً الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وأبنائها بالخير والرخاء.

وأقامت مديرية الأوقاف بالمحافظة مساء أمس، احتفالية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد البحر بمدينة دمياط، حيث تضمن الاحتفال تواشيح وابتهالات دينية، كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة، خطبة جاء حول فضل هذه الليلة المباركة التى تتجلى فيها عظمة القدرة الإلهية وأيضًا مكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار فضيلة الشيخ إلى ضرورة اغتنام هذه الفرص العظيمة لكى نجتهد فى المزيد الطاعات والاقتداء بسنة الرسول الكريم.

الشرقية

وفي الشرقية، بعث المحافظ الدكتور ممدوح غراب، برقية تهنئة للرئيس السيسي، جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أعادها الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف المحافظ في برقيته: "بهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية.. سلمت لمصر وللوطن قائدًا".

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الأمتين العربية والإسلامية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الرسول محمد برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى الإسراء والمعراج محافظو الجمهورية

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وائل لطفي

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