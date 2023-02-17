الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شبيبة القبائل الجزائرى يصطدم بالوداد المغربى فى دورى الأبطال

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

يخوض فريق الوداد البيضاوي المغربي مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على شبيبة القبائل الجزائري في التاسعة مساءً، على ملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

ويتطلع الوداد حامل لقب النسخة الماضية، لبداية قوية في مشواره بدور المجموعات، بعد تأجيل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في الجولة الأولى، بعد مشاركاته بنهائيات كأس العالم للأندية، والتي استضافتها بلاده مؤخرًا.

ويطمح الوداد بقيادة مدربه التونسي مهدي النفطي، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره أمام شبيبة القبائل، الباحث عن تحقيق الفوز بعد تعادله سلبيًا خارج ملعبه أمام مضيفه بيترو أتليتكو الأنجولى، في الجولة الأولى.

وسيفقد الوداد البيضاوي، نجمه زهير المترجي لعدم الجاهزية، بينما يعود يحيي جبران لصفوف الفريق، بعد غيابه عن مباراة كأس العرش أمام المغرب التطواني.

وتم إيقاف يحيي جبران لمباراة واحدة، عقب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، في مباراة الوداد أمام الهلال السعودي، بالدور الثاني لمونديال الأندية.

ولم يتقابل الفريقان في أي مباراة رسمية، منذ التقيا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي عام 2001.

وحقق الفريق الجزائري، الفوز ذهابًا خارج الديار، بهدف دون رد، قبل أن يعود ليحقق الانتصار إيابًا بملعبه، بهدفين نظيفين.

وسيدير اللقاء الحكم التونسي صادق السالمي، ويعاونه كل من خليل الحساني وفوزي الجريدي (حكمين مساعدين)، ونعيم حسني (حكما رابعاً).

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