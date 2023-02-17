مدير المركز العربي للبحوث: كلمة السيسي بقمة الحكومات دليل على متانة العلاقات مع الخليج

أكد الدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بالإمارات قبل أيام، تأكيد للدور المصري والخبرة والتجربة المصرية فيما يتعلق بأداء الدولة في فترة حرجة من الاحداث التي شهدتها مصر خلال 12 عاما.

وأضاف سليمان في تصريحات لـ«الدستور»، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتشرح التجربة المصرية وكيف استطاعت مصر تحقيق العديد من الأهداف المتكاملة والمتوازية بشكل مكمل لبعضها البعض بدون انفصال أو تأجيل، وشرح التجربة المصرية في التوسع الأفقي بالأراضي والتوسع الرأسي في المدن وكيفية توليد المشروعات والفرص بشكل كبير رغم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في ظل تحديات متنوعة من الإرهاب وتآكل البنية التحتية خلال فترة عدم الاستقرار ثم أزمة كورون، والحرب الروسية الأوكرانية، ومنها أحداث ضخمة ومهمة داخلية متعلق بالشأن المصري ومنها ما هو إقليمي ودولي، واستطاعت مصر خلالها التغلب على معظم هذه التحديات ومازالت مستمرة في تجربتها للتنمية وتحقيق الهدف المثالي للحكومة المصرية.

سليمان: الاعتراف بدعم دول الخليج لمصر خلال فترة حرجة يزيد من المصداقية والاحترام للدولة المصرية

وأكد سليمان أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كدليل على عمق وأهمية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية وخاصة مع دولة الإمارات، ودورها في دعم القاهرة والعلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية لتأكيد على أواصر تلك العلاقات ومتانتها، مشددا على أن مصر منفتحة على شركاؤها بشكل متكامل وبالتالي هي رسالة مهمة في هذا التوقيت، لافتا إلى أن الاعتراف بدعم دول الخليج لمصر خلال فترة حرجة يزيد من المصداقية والاحترام للدولة المصرية، والاعتراف بالدور وصيانة العلاقات واستمراريتها وقوتها مع الدول الاشقاء.

واختتمت الأربعاء الماضي، فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة الرئيس السيسي.