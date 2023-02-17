الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تستعرض معلومات عن مؤتمر ميونخ للأمن 2023

مؤتمر ميونخ للأمن
مؤتمر ميونخ للأمن

 ينطلق اليوم الجمعة، المؤتمر الدولي ميونخ للأمن والتعاون 2023، والذي ينعقد في شهر فبراير من كل عام  بمدينة ميونيخ الألمانية.

ويعد المؤتمر هو الأشهر من نوعه على صعيد مؤتمرات السياسة والأمن في العالم، ويشارك في دورته السنوية زعماء عالميون، بينهم العديد من المسؤولين.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيديوجراف، عن أبرز المعلومات عن مؤتمر ميونخ للأمن 2023: 

ـ يعقد في الفترة من 17ـ 19 يناير، وينعقد في فندق باريشر هوف بمدينة ميونخ.
ـ يعقد في شهر فيراير من كل عام.
ـ النسخة الأولى من المؤتمر انطلقت عام 1963.
ـ يشارك به 40 رئيس دولة وحكومة
ـ يشارك فيه 90 وزيراً ورئيساً لمنظمات دولية.
ـ أقوى منتدى غير رسمي للسياسيات الأمنية في العالم.
ـ يتزامن هذا العام مع مرور سنة علي الأزمة الروسية الأوكرانية.
ـ من أهداف المؤتمر المساهمة في حل النزاعات بالطرق السليمة.
 

وكان أعلن حلف شمال الأطلنطي “ناتو”أن الأمين العام ينس شتولتنبرج سوف يتجه إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر الحلف، أن شتولتنبرج سيلقي بيانًا افتتاحيًا مع انطلاق المؤتمر، كما سيتحدث في حلقة نقاش السبت بعنوان "ما وراء الحلف: شراكة من أجل الأمن الأوروبي"، كما سيكون له عدد من المشاركات الثنائية على هامش المؤتمر.

ومن المتوقع أن تهيمن الأزمة الأوكرانية على نقاشات مؤتمر ميونخ للأمن العام الجاري، حيث يتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور عام على الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

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وائل لطفي

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